Schurrle sfida il gelo a petto nudo, la nuova impresa: "Dolore e sofferenza"

La vita di André Schurrle dopo il ritiro dal calcio ha preso una piega inaspettata. L'ex giocatore del Chelsea e campione del mondo con la Germania nel 2014 ha continuato a tenersi in forma, ma con metodi non proprio convenzionali. Dalle maratone SwimRun fino alle scalate nella neve senza maglietta .

Schurrle nella neve senza maglietta: l'ultima impresa

Spoiler: non è per puro esibizionismo. Ormai da un paio di anni il tedesco ha preso questa abitudine insieme ai suoi amici e l'ha rifatto pochi giorni fa. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato tutte le foto e i video dei coraggiosi in mezzo alla neve senza maglietta, solo con pantaloncini, guanti, cappello e zaino. "Guardateci!! Che giornata! Abbiamo superato il limite assoluto!! Con i miei fratelli!! Il più freddo più forte che abbia mai provato! Disagio! Dolore! Sofferenza! Crescita!": questo quanto scritto nella descrizione del post.

Schurrle seminudo nel gelo: il motivo

Tutto era nato nel 2023 quando Schurrle aveva accettato la sfida dell'atleta estremo Wim Hof. L'olandese, noto anche come "The Iceman", gli aveva proposto di scalare lo Sniezka, il picco più alto della catena dei Monti dei Giganti (tra Polonia e Repubblica ceca), seminudo sotto la neve. L'ex calciatore non si è lasciato intimidire e, insieme alla sua comitiva, ha scalato i 1.603 metri della montagna.