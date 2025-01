Politano si sposa con Alessandra Esposito, lei: "Non è facile essere il mio futuro marito"

Matteo Politano si sposa per la seconda volta. Dopo il matrimonio naufragato con Silvia De Vincenzo e la storia d'amore con la pr Ginevra Francesca Sozzi , madre di sua figlia Giselle , l'attaccante del Napoli è felice con la nuova compagna, Alessandra Esposito, al quale avrebbe chiesto di sposarlo. La notizia è arrivata proprio dalle ultime stories Instagram pubblicate dalla napoletana che, a corredo di una dedica scritta per il calciatore da un tifoso, ha aggiunto: "Non è facile essere il mio futuro marito". I due si frequentano dal 2023: ad Alessandra, dopo ogni gol fatto durante le partite del Napoli, è dedicata la A che Politano mima con le dita. La Esposito è molto riservata nonostante sia seguita sui social da quasi 20mila follower. La sua notorietà è ovviamente aumentata in seguito alla storia con il calciatore. Alessandra, nata e cresciuta a Napoli, è laureata in Giurisprudenza e ama molto viaggiare, come si evince dagli scatti condivisi sul web.

Il matrimonio di Matteo Politano e Alessandra Esposito

La notizia del secondo matrimonio di Matteo Politano è arrivata dalle ultime IG story pubblicate dalla compagna, Alessandra Esposito che, a corredo di una dedica scritta da un tifoso napoletano per il calciatore del Napoli, ha aggiunto: "Tutto vero. Aggiungerei che non è facile essere il mio futuro marito". Poi ha condiviso un video in cui chiede ad un amico di fare da testimone di nozze. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull'evento ma è probabile che il sì verrà pronunciato subito dopo la fine del campionato. Qualche mese dopo l'inizio della storia con Politano, la Esposito ha perso il padre che ha però avuto la fortuna di conoscere il famoso genero. A testimoniarlo una chat con la figlia, postata da Alessandra, in cui l'uomo prima di morire scriveva ai due di "volersi bene e rispettarsi". In un'altra chat Politano ha promesso al suocero che il legame con Alessandra sarà per tutta la vita, dopo che in passato la sua vita sentimentale è stata piuttosto movimentata.