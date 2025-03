Luca Moro manda il Sassolo quasi in Serie A: chi è la fidanzata influencer ex Uomini e Donne

Luca Moro è l'assoluto protagonista del sabato della ventottesima giornata di Serie B. Con un gol al 23' decide il big match tra il "suo" Sassuolo e il Pisa, prima contro seconda. Dopo la sconfitta in Toscana all'andata, la squadra di Grosso si prende la rivincita e mette una seria ipoteca sul ritorno in Serie A dopo appena una stagione. I neroverdi salgono a quota 65 punti portandosi a +8 dalla squadra di Inzaghi. Quinto gol in stagione per l'attaccante ex Catania che nelle ultime partite si sta prendendo il posto da titolare. Ad aspettarlo a casa c'è la sua compagna Camilla Mangiapelo.