Lukaku a C’è Posta per te fa emozionare Emanuele, guarito dalla leucemia: il discorso da brividi

Maria De Filippi continua ad invitare calciatori nel suo programma di successo C'è posta per te, seguito ogni sabato sera da quasi cinque milioni di spettatori. Nella puntata del primo marzo è toccato a Romelu Lukaku: il calciatore, attaccante del Napoli e della nazionale belga, è stato protagonista della storia di Francesca ed Emanuele . Al suo ingresso in studio il giocatore è stato accolto da un'ovazione. A chiamare in tv Lukaku è stata Francesca, 22 anni, per fare una sorpresa al fidanzato Emanuele, che considera la sua famiglia e la sua casa. Per lei è un leone perché è riuscito a sconfiggere la leucemia e mentre si curava pensava a consolare Francesca. Tre anni fa, nel 2022, la giovane ha notato che il suo fidanzato aveva sempre sonno ed era sempre stanco. Dopo alcuni esami è arrivata la diagnosi della leucemia. Emanuele si è sottoposto a 12 cicli di chemioterapia ed è rimasto in ospedale per due mesi. Dopo un anno la malattia sembrava essere superata ma a seguito di ulteriori controlli è ritornata. Emanuele si è dovuto sottoporre ad un trapianto del midollo e ora va tutto bene.

La sorpresa di Lukaku a C'è posta per te

Lukaku ha subito abbracciato Emanuele appena lo ha visto: "Sei un grande", ha detto. Poi si è lasciato andare ad un lungo e toccante discorso: "Sei un'ispirazione per me, sei un leone che non molla mai. Sei come la nostra squadra, tutti leoni. Mi hai dato un'energia che potrò raccontare anche ai miei compagni. Hai superato questi momenti, sei un esempio per tutti. Dobbiamo fargli un applauso. La tua fidanzata è eccezionale, ti ha sempre sostenuto, è amore vero, un esempio per tutti. Per amore si fa di tutto. Mi sono emozionato perché tua madre mi ha fatto pensare a mia madre. Alle benedizioni che mi dà ogni volta che esco di casa. Come dice lei, guarda avanti e inizia questo capitolo della vita con la gente che ti ama. Sono credente e ti dico "che Dio ti benedica".

La battuta sul rigore sbagliato di Lukaku

Emanuele ha ironizzato dopo il toccante discorso di Romelu a C'è posta per te: "Tu basta che fai gol". Lukaku ha regalato al ragazzo un borsone del Napoli con dentro la maglia e altri articoli sportivi: "Ti aspetto allo stadio con la tua famiglia, siete ospiti". E ha aggiunto: "Per iniziare questo nuovo capitolo ti regalo un viaggio a New York, una delle mie città preferite. Ti voglio bene". Poi Emanuele ha sussurrato all'orecchio del campione: "Che rigore hai tirato", riferendosi a quanto accaduto lo scorso dicembre contro il Venezia, e lo sportivo è scoppiato a ridere divertito.