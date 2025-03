Paredes e la lite con Leo Messi: "Non mi parlò per mesi. Si offese per una mia frase"

Leandro Paredes e Leo Messi sono amici da tempo ma la loro lunga amicizia ha avuto, come accade spesso nei rapporti umani, un periodo negativo, in cui i due si sono allontanati. Per tre mesi non si sono mai visti, non si sono neppure rivolti la parola e non si sono scambiati mai un messaggio. Tutto è accaduto nel 2021: all'epoca Messi giocava ancora nel Barcellona mentre Paredes era centrocampista al Paris-Saint Germain. Il 16 febbraio di quattro anni fa la squadra spagnola aveva ospitato quella francese al Camp Nou per la gara di andata degli ottavi di finale della Champions League. Dopo il secondo gol di Kylian Mbappé che in quella partita fece la differenza segnandone tre, Paredes si lasciò sfuggire un commento per incoraggiare i propri compagni di squadra, sminuendo la squadra rivale dove c'era proprio Messi. In assenza di tifosi a causa della pandemia, quelle parole arrivarono all'orecchio di Leo, che non prese affatto bene la situazione e lo rimproverò con insulti e gesti in campo. Malgrado Paredes fece finta di nulla fino a fine partita, quell'episodio segnò uno dei periodi più difficili della sua carriera.