WWE, dietro al campione spunta la maglia del Sassuolo: social impazziti

L'ultima puntata di Smackdown, show settimanale della WWE , è diventata rapidamente virale in Italia. Il motivo, però, non sono le gesta dei wrestler coinvolti, ma bensì un'apparizione particolare sugli spalti. Dalla Wells Fargo Center Arena di Philadelphia è infatti spuntato sugli spalti un tifoso con la maglia del Sassuolo .

La maglia del Sassuolo ad un evento WWE: social impazziti

Il tutto è accaduto durante il promo del campione WWE Cody Rhodes, che sfiderà John Cena dopo il suo turn heel a Wrestlemania. Durante lo zoom in primo piano sulla faccia del campione, sugli spalti era ben visibile seppur sfocata la maglia del Sassuolo, con le classiche strisce neroverdi. Nessun dubbio per i tifosi italiani, che hanno ricondiviso in massa lo foto facendola diventare virale. A pubblicare lo scatto anche l'account ufficiale del Sassuolo: "Vedete quello che vedo io?". Tifosi letteralmente impazziti sui social per questo momento curioso: "Non guardavo la WWE da anni e cosa vedo? La maglia del Sassuolo ad un evento ufficiale", si legge tra i centinaia di post dedicati a questa vicenda.