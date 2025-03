Lo scandaloso divorzio di ter Stegen: "Il danno è irreparabile"

Il portiere del Barcellona Marc-André ter Stegen ha condiviso sui social un duro comunicato per rispondere alle speculazioni sorte in seguito alla sua recente rottura con Daniela Jehle. La coppia ha annunciato l'addio qualche giorno fa, dopo quasi 13 anni insieme. L'ormai ex coppia ha pubblicamente chiesto a tutti un po' di privacy in questo momento difficile, soprattutto per il benessere dei loro due figli, Ben, quattro anni, e Tom, un anno . Entrambi hanno sottolineato che, nonostante la decisione non sia stata facile, la considerano “il passo migliore” e hanno ribadito che il loro obiettivo principale è il benessere dei bambini. "Il nostro obiettivo comune è fare il meglio per i nostri figli, assicurandoci che continuino ad avere un ambiente stabile e amorevole. Continueremo a impegnarci a lavorare insieme come genitori e a trattarci a vicenda con rispetto e apprezzamento come abbiamo sempre fatto", hanno aggiunto. Tuttavia, la calma seguita all'annuncio di questa separazione consensuale è durata ben poco. In tv e sul web sono iniziate a circolare varie teorie sulla fine di questa lunga liaison. Qualcuno ha ipotizzato che la rottura sia dovuta a una presunta infedeltà di Jehle, sottolineando che la moglie del portiere avrebbe avuto una relazione segreta con il suo personal trainer, tanto da spingere ter Stegen a trasferirsi all'hotel Grand Hyatt di Barcellona mesi fa. Queste dichiarazioni hanno scatenato una valanga di commenti offensivi nei confronti di Jehle sul suo profilo Instagram . Tra i tanti: "Hai figlii come hai potuto?" , "Dovresti rimuovere il tuo cognome da IG" o "Come fai a fare questo a Ter Stegen?" o ancora "Lui è una persona così nobile."

ter Stegen difende la moglie dopo il divorzio

Di fronte a questa situazione, Ter Stegen non ha nascosto tutta la sua indignazione. Il portiere non solo ha smentito categoricamente i pettegolezzi, ma ha anche preso di mira direttamente chi, in tv, ha diffuso certe illazioni. “Sono scioccato e deluso dalla cattiva gestione e dalla mancanza di leadership e controllo di Catalonia Radio – Grupo 3Cat , che ha diffuso notizie false e violato i diritti personali. I giornalisti Juliana Canet, Roger Carandell e Marta Montaner sono bugiardi che hanno diffuso notizie false, offendendo pubblicamente mia moglie Daniela e danneggiando gravemente la sua reputazione", ha scritto su Instagram. Il portiere non ha lasciato spazio a dubbi e ha chiarito che nella sua separazione non sono coinvolte terze persone. “Non c’è stata alcuna infedeltà da parte di Daniela, non ci sono terze parti coinvolte. Questo è un dato di fatto. Come è stato comunicato, Daniela e io abbiamo deciso di prendere strade separate in circostanze favorevoli, mantenendo una comunicazione basata sulla fiducia", ha spiegato. Poi ha aggiunto: "È del tutto inaccettabile che i media pubblici diffondano questo, accusando falsamente Daniela e attaccandola personalmente. Il danno è irreparabile".

La storia d'amore tra ter Stegen e Daniela Jehle

La relazione tra Marc-André ter Stegen e Daniela Jehle è iniziata nel 2012 in Germania, quando lui militava nel Borussia Mönchengladbach e lei studiava architettura. La coppia si è trasferita a Barcellona nel 2014 ​​e nel 2017, con una cerimonia intima a Sitges, in Catalogna, è stato celebrato il matrimonio. Daniela oggi è una interior designer oltre che una mamma molto presente per i suoi piccoli Ben e Tom.