Candreva si ritira, la moglie in lacrime: il commovente messaggio

Antonio Candreva lascia il calcio. Una scelta che non ha lasciato indifferente la moglie Allegra Luna. "Ho visto questo video diverse volte, eppure ancora non riesco a trattenere le lacrime...", ha scritto tra le storie di Instagram condividendo il filmato in cui il giocatore ha annunciato il suo ritiro. "Mi scorrono dentro un insieme di emozioni fortissime... un pezzo della nostra vita SEI STATO IMMENSO!!! GRAZIE per tutto quello che ci ha fatto vivere ed insegnato. Sarò per sempre la tua più grande tifosa e resterai per sempre il campione più forte per i nostri figli", ha agguiunto. Candreva e Allegra Luna si amano da diversi anni ma sono convolati a nozze solo nel 2022. Hanno due figli, Raul e Romeo, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2021. L'ormai ex calciatore è anche padre di Bianca, avuta nel 2011 dall'ex moglie Valentina Biancifiori.