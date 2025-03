Politano sposo: dopo il gol al Milan, ecco la promessa alla sua Alessandra

Un momento davvero magico per Matteo Politano . Dopo il gol segnato al Maradona contro il Milan, il calciatore del Napoli e la fidanzata Alessandra Esposito si sono recati in Comune per la promessa di matrimonio. "Oggi ho capito che la nostra organizzazione è inversamente proporzionale al nostro amore. Grazie ad amici, parenti e testimoni… il meno è fatto", ha scritto lei ironicamente sui social a corredo di alcune foto. La promessa fa seguito a quanto già annunciato proprio da Alessandra nell'ultimo periodo: la coppia si sposerà presto! Alla promessa matrimoniale di oggi era presente anche il compagno di squadra Leonardo Spinazzola , ritratto insieme ai due futuri sposi e ad altri amici, tra cui la moglie Miriam, nella foto del pranzo successivo condivisa sui social.

Il matrimonio di Politano e Alessandra Esposito

Dopo il matrimonio naufragato con Silvia De Vincenzo e la storia d'amore con la pr Ginevra Francesca Sozzi, madre di sua figlia Giselle, l'attaccante del Napoli è felice con Alessandra Esposito. I due si frequentano dal 2023: ad Alessandra, dopo ogni gol fatto durante le partite del Napoli, è dedicata la A che Politano mima con le dita. La Esposito è molto riservata nonostante sia seguita sui social da quasi 20mila follower. La sua notorietà è ovviamente aumentata in seguito alla storia con il calciatore. Alessandra, nata e cresciuta a Napoli, è laureata in Giurisprudenza e ama molto viaggiare, come si evince dagli scatti condivisi sul web. Qualche mese dopo l'inizio della storia con Politano, la Esposito ha perso il padre che ha però avuto la fortuna di conoscere il famoso genero. A testimoniarlo una chat con la figlia, postata da Alessandra, in cui l'uomo prima di morire scriveva ai due di "volersi bene e rispettarsi". In un'altra chat Politano ha promesso al suocero che il legame con Alessandra sarà per tutta la vita, dopo che in passato la sua vita sentimentale è stata piuttosto movimentata.