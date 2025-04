Asprilla avverte: "Non date soldi a nessuno, è una truffa!"

I malviventi non hanno solo rubato lo smartphone dell'ex idolo dello stadio 'Tardini' ma hanno utilizzato i dati personali dell'ex calciatore con il chiaro intento di truffare altri sfruttando le sue generalità. "Il telefono è spento, ma hanno preso la Sim e da lì stanno prendendo i numeri dei miei contatti e chiedono soldi", ha sottolineato Asprilla, furioso, in un video pubblicitato su 'X' e diventato presto virale. "Non date soldi a nessuno, io non ho chiesto soldi a nessuno. Non mandatemi soldi di cui non ho bisogno, non vi ho mai chiesto soldi. È una rapina. Hanno già rapinato un mio amico, un medico e molte persone stanno sporgendo denuncia. Per favore, cancellate quel numero, lo stanno usando da un altro telefono".

Asprilla avvisa i ladri: "Vi troverò"

Il classe 1969, visibilmente provato dalla vicenda, ha poi inviato un messaggio a dir poco eloquente ai malviventi che lo hanno derubato: "Sto tracciando il telefono e sembra spento, non sono riuscito a localizzarlo", ha spiegato. "Ma state tranquilli che lo troverò e troverò queste persone. Pubblicherò il conto su cui stanno depositando denaro così che possiate aiutarmi a localizzarle".