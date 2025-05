Olly, la promessa del cantante alla Sampdoria dopo la retrocessione in Serie C  

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria è retrocessa in Serie C . Un duro colpo per i tifosi che di certo non abbandoneranno ora, nel momento più duro, la squadra doriana. Tra questi anche il cantante Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 , che ha fatto una promessa importante sui social: "Sei stata al mio fianco e io resterò al tuo. Forza Sampdoria", ha scritto l'artista sui social. Il messaggio è chiaro: anche in Serie C, Olly - vero nome Federico Olivieri - non abbandonerà di certo la squadra.

L'amore di Olly per la Sampdoria

Olly non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per la Sampdoria. Ha detto che è tifoso fin da bambino e che la passione per la squadra è nata grazie al nonno, l'unico in famiglia ad essere un tifoso blucerchiato. Olly ha anche raccontato di aver ritrovato negli ultimi anni la passione per lo stadio e di aver vissuto un'emozione speciale quando i tifosi della Sampdoria lo hanno accolto intonando Balorda Nostalgia, la canzone con cui ha vinto Sanremo. Ma non ha mai scritto una canzone per la sua squadra, al contrario del collega Bresh per il suo Genoa. Con l’umiltà, quasi la paura di chi teme di mettersi al fianco di cose più grandi di lui, ha dichiarato in passato: "Diverse volte mi chiedono come mai io non abbia mai scritto una canzone per la mia squadra proprio per come è il Genoa e “Guasto d’amore”. Una canzone per i blucerchiati c’è già ed è bellissima. Per scrivere un album ho impiegato 20 anni di vita, per scrivere una canzone per la Samp non basterebbero 5 anni di stadio".