Jorginho si è sposato in Italia: chi è la moglie Cat Harding e perché è famosa  

L’ex calciatore del Napoli, Jorginho, ha appena chiuso la stagione in Premier e salutato l’Arsenal. In attesa di definire il suo futuro che potrebbe essere con il Flamengo, il calciatore si è sposato. Ha giurato amore eterno a Catherine Harding, detta Chat. La cerimonia si è tenuta in Italia, a Como. Le immagini del matrimonio sono state acquistate in esclusiva dalla rivista britannica Hello! che ha lanciato un’anteprima. Il servizio completo dell'evento sarà disponibile nei prossimi giorni. La coppia è convolata a nozze due anni dopo la romantica proposta di matrimonio, tra candele e violini.