Rubò un pallone autografato da Neymar: condannato a 17 anni di carcere

Condannato a 17 anni di carcere per aver rubato un pallone firmato da Neymar . È accaduto in Brasile . I fatti risalgono all’8 gennaio 2023, quando una folla di sostenitori di Bolsonaro attaccò la sede del governo federale brasiliano nella capitale, invadendo il Congresso Nazionale , l’edificio della Corte Suprema e il Palazzo Presidenziale . Un atto d'impeto nel tentativo di rovesciare con la violenza il presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

Pallone sottratto per proteggerlo: la tesi difensiva non ha convinto il tribunale

Del gruppo di persone che si resero protagonista dell'assalto c'era anche Nelson Ribeiro Fonseca, all'epoca 35enne, che approfittò della confusione per rubare un pallone, autografato da Neymar, esposto in Parlamento: individuato dalle telecamere di sicurezza, Fonseca ha restituito il pallone dichiarando di averlo sottratto per proteggerlo. La tesi non ha convinto il tribunale che lo ha condannato a 17 anni di carcere.