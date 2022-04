Lnd, Under 17 stage a Catanzaro

ROMA - La Rappresentativa Under 17 LND si radunerà domani a Catanzaro per l’ultimo stage territoriale della stagione, questa volta dedicato ai calciatori tesserati per le società del Sud Italia. Nel pomeriggio i ventidue calciatori classe 2005 convocati dal tecnico Calogero Sanfratello sfideranno in amichevole i pari età del Comitato Regionale Calabria, calcio d’inizio alle ore 14 presso il Centro Tecnico Federale del capoluogo calabrese.