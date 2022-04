Va al Pescara il Torneo di Pasqua Under 13

Va al Pescara il 6° Torneo di Pasqua, manifestazione che si è chiusa oggi con la finale vinta 5-4 ai rigori contro il Bologna dopo che il match era finito 2-2 nei tempi regolamentari. La manifestazione è uno dei fiori all'occhiello tra i tornei organizzati da Antonio Marzio, talent scout che svolge da anni un'opera meritoria con i suoi tornei giovanili che mettono talenti in erba sotto i riflettori dei club professionistici. Immancabile la Juventus anche in questo torneo riservato agli Under 13: bianconeri eliminati ai quarti proprio dal Pescara che in semifinale ha superato l'Atletico Roma Nord. Il Bologna ai quarti ha battuto L'Aquila Soccer e in semifinale il Taras Taranto. Si è giocato sui campi di Pescara, Francavilla e Spoltore, con il consueto successo di pubblico e addetti ai lavori. Sedici le squadre partecipanti tra professionisti e dilettanti.