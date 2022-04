Lazio Cup Young: l'Under 15 Lnd vola in semifinale

ROMA - La Rappresentativa Under 15 LND batte ai rigori il Koper e vola in semifinale nelle Lazio Cup Young i. La squadra di Roberto Chiti nei quarti di finale ha dovuto battagliare per avere poi la meglio dai tiri dal dischetto. L ’Under 15 ha battuto per 7-6 ai rigori gli sloveni . Sul campo dello stadio di Paliano i tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1. Sull’unico tiro effettuato dagli sloveni, una girata in mischia di Vukelic il vantaggio del Koper. Nella ripresa Chiti ha rivoluzionato la squadra e al 19’ del secondo tempo Pregnolato ha trovato il meritato pareggio su penalty. La gara si è decisa ai rigori arrivando alla serie ad oltranza. I sei ragazzi della LND sono stati infallibili, Di Ghionno ha parato quello decisivo ad Apollonio. Domani lunedì 18 aprile alle 9 in semifinale a Valmontone l’Under 15 affronterà i magiari del Ferencvaros . Ancora gli ungheresi dopo il Debrecen per la selezione della LND. Tutte le gare della Rappresentativa in diretta streaming sul canale ELEVEN della LND