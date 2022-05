Rappresentativa Under 16 Lnd al lavoto a Tirrenia

ROMA - La Rappresentativa Under 16 Lnd da oggi al 4 maggio al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per l'ultima fase di preparazione in vista del Torneo Internazionale della Pace, manifestazione giovanile promossa dal Comitato Regionale Umbria pronta alla settima edizione. Nella lista diramata dal tecnico Andrea Albanese ci sono trentatré calciatori classe 2006. Mercoledì alle ore 14.30 amichevole ranghi contrapposti.