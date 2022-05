L'U.17 Lnd batte l'Empoli 3-1

L' Under 17 LND ha battuto per 3-1 i pari età dell' Empoli nell'ultimo test in preparazione della Lazio Cup giocato nel pomeriggio al Centro Tecnico Federale di Coverciano. L'amichevole contro i toscani è stata l'ennesima buona prova offerta in questa stagione della selezione del tecnico Sanfratello. L'Under 17 Lnd subito in gol con il colpo di testa di Marini (Nuova Tor Tre Teste). Il pari dell'Empoli arriva su rigore trasformato da Seghi al 42' pt. Nella ripresa la rappresentativa LND di nuovo in vantaggio con Arangino (Monastir Kosmoto), pronto a sfruttare la respinta di Tampucci sulla conclusione di Tomei (Atletico Vescovio) IL quale sette minuti dopo va in rete con colpo di testa firmato. Nel conto delle occasioni da segnalare la splendida giocata dai 35 metri di Marini sventata solo da un miracolo di Seghetti e la chance a tu per tu nel finale di Aranagino, mentre fronte azzurro è il palo a fermare una bella azione personale di Diodato.

SANFRATELLO - «Complimenti alla squadra per come ha approcciato e interpretato la partita contro uno dei migliori settori giovanili d'Italia, al di là del risultato era importante cominciare a entrare nel clima competizione alzando il livello agonistico - l'analisi a fine match di Sanfratello - Lavorare per alcuni giorni nella casa della Nazionale è stato un sogno, un'esperienza unica che i ragazzi porteranno dentro per sempre». Tanti gli addetti ai lavori presenti al CTF per assistere all'incontro di oggi, tra cui il coordinatore della Nazionale Under 15 FIGC Antonio Rocca, a dimostrazione dell'interesse crescente per i prodotti dei vivai dilettantistici.

UNDER 17 LND-EMPOLI 3-1

UNDER 17 LND 4-3-3): Bohli (30'pt Citriglia, 1'st Minozzi); Di Giovacchino (10'st Testa), Aru (1'st Alletto), Pilo (1'st Lucatuorto), Porzi (23'st Peradotto); Italiano (10'st Resinelli), Sofrà (1'st Lupinetti), Curumi (10'st Larcher); D'Ambrosio (23'st Di Pentima), Rossi (1'st Tomei), Marini (17'st Arangino). All: Sanfratello

EMPOLI (4-3-3): Seghetti (1'st Tampucci); Bonafede, Izquierdo (13'st Pezzella), Crasta (1'st Giovannucci), Bellini (13'st De Ferdinando); Vallarelli (1'st Masini), Cecchi (1'st Michelucci), Morana; Campera (13'st Ofoma), Graziani (1'st Diodato), Seghi. A disp: Botrini. All: Lisuzzo.

ARBITRO: Guiducci di Firenze (Nisi e Scipione)

MARCATORI: 2' pt Marini (Lnd), 42' pt rig. Seghi (E), 30'st Arangino (Lnd), 37' st Tomei (Lnd)