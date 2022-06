Torneo Internazionale Cava de' Tirreni: U.15 Lnd a un passo dalle semifinali

ROMA - L’Under 15 LND ha battuto per 3-1 la Turris nella seconda partita del Girone A del T orneo Internazionale Cava de’ Tirreni ed è a un passo dalle semifinali. Cover a Gabriel Sarto autore di una tripletta, con i due gol nella prima gara, sono già cinque i centri per il calciatore del Sandonà. Ma è tutta la squadra del selezionatore Roberto Chiti ad aver mostrato grande motivazione, concentrazione nei momenti chiave del match e una forza mentale che ha steso gli avversari soprattutto nel momento in cui la Turris ha provato a riaprire il match. La LND è una squadra che gioca, diverte e vince.

LA GARA - Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per la LND grazie a un pallonetto delizioso di Sarto che al 25’ si è ripetuto dopo aver scartato il portiere firmando il bis per la Rappresentativa. Pregevole il lancio in profondità di Petrone. Nella prima frazione è stato bravo Mura a deviare un tiro velenoso di Formisano. La Rappresentativa nel secondo tempo è scesa in campo con l’umiltà giusta dimostrando tanta applicazione e un sacrificio costante. La LND ha gestito senza rischiare, un segno di maturità. Mura ha districato una situazione scivolosa. Sarto ha sfiorato il tris che poi ha centrato al 14’ con una conclusione bella e precisa. Un minuto dopo Di Biase della Turris ha provato a riaprire la partita ma fino al fischio finale la Rappresentativa ha rischiato poco o nulla andando vicino più volte al poker con Carlini, Galvagno e Padriciello.

Oggi alle 19 la terza e ultima partita del Girone A con la Salernitana sempre al “Desiderio” di Cava de’ Tirreni. La formazione granata ieri ha perso di misura l'incontro contro la Cavese. Alla LND basta un pareggio per accedere alle semifinali. Sicuramente la selezione di Roberto Chiti non farà calcoli scendendo in campo per vincere. La partita sarà trasmessa in diretta streamiong sul canale Eleven, profilo Lnd. Sono ventidue i calciatori classe 2007 convocati da Chiti impegnati in gare da due tempi di 30’ ciascuno. Sette le sostituzioni consentite. Un gruppo formato da giocatori appartenenti a club di Serie D e dei sodalizi dei campionati regionali. Le otto squadre partecipanti al Torneo sono state suddivise in due gironi. Passano in semifinale le prime due di ogni raggruppamento.

TURRIS-Under 15 LND 1-3

TURRIS: (4-2-3-1): Iuliano; D’Antuono, Capuozzo (Cap.), Ciaccio (8’st Coppola), Teratone (18’st Mirra); Reccia (3’st Battilo), Gala (13’st Bianco); Di Guida (13’St Verdezza), Formisano (3’st Notaro), Iaccarino (8’st Di Biase); Basile. All: Pedalino

UNDER 15 LND (4-3-3): Mura (16’st Porciatti); Anedda, Gamba, Belloni (Cap.), Camerlingo (20’st Fanali); Petrone (17’st Padriciello), Curzi, Pregnolato (13’st Steffani); Sarto (28’st Gabos), Tassotti (13’st Galvagno), Romanini (16’st Carlini). All: Chiti

ARBITRO: Rea di Nocera Inferiore

MARCATORI: 12’ e 25’ pt e 14’ st Sarto (R), 15’st Di Biase (T)

Ammoniti: Basile, D’Antuono (T)

NOTE: spettatori presenti trecento circa. Recupero 3’ pt, 6’ st

Martedì 7 giugno

(1ª giornata girone A)

Cavese-U15 LND 0-5

Salernitana-Turris 3-2

Mercoledì 8 giugno

(2ª giornata girone A)

Turris-U15 LND 1-3

Cavese-Salernitana 1-0

Classifica: LND 6 punti; Salernitana e Cavese 3; Turris 0

Programma

Oggi

(3ª giornata girone A)

ore 16.20 Turris-Cavese

ore 19 Salernitana-U15 LND - CS “Desiderio” di Cava de Tirreni (Sa) -diretta streaming profilo Lnd Eelevensport.com

Domani

(Semifinali): ore 10.30/15.00 allo Stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de Tirreni (Sa)

Sabato 11 giugno

(Finale): ore 16.45 allo Stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de Tirreni (Sa)