Roma, Lazio, Juve, Lecce, Parma, Sassuolo e Monza al Trofeo Caroli Under 13

Si svolgerà dal 31 ottobre al 4 novembre il VII Trofeo Caroli Hotels Under 13, torneo di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Esordienti misti (giocatori nati nel 2010-2011) in programma in alcuni comuni del Salento: Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo II” di Castrignano del Capo-Santa Maria di Leuca, Campo Comunale “Gigi Rizzo” di Galatone, Campo Comunale di Collepasso, Campo Comunale di San Donato di Lecce e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita e Kick Off Sport Center di Cavallino.

Ventotto le formazioni partecipanti suddivise in sette gironi da quattro squadre ciascuno: A) Roma, Giovani Cryos, Levante Azzurro, Capo di Leuca; B) Parma, Ragazzi Sprint, Academy Andria, AS Tricase; C) Juventus, Vigna Pia, Invictus Lam, Soccer Dream,; D) Lecce, Accademia Calcio Roma, Nuova Taras, Città di Gallipoli; E) Lazio, Lascaris, Ostiamare, Polisportiva Galatone; F) Monza, Real Casarea, Kick Off Soccer Academy, Boys Giallorossi; G) Sassuolo, Vigor Perconti, Gallipoli Football 1909, Fabrizio Miccoli.

La cerimonia di benvenuto si svolgerà il 31 ottobre alle 18:00 circa nella Sala Convegni dell’Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels di Gallipoli. Si qualificano ai quarti di finale le prime classificate di ciascun girone più la miglior seconda. Le semifinali si disputeranno giovedì 3 novembre a partire dalle 8:45 mentre, la finale è prevista alle 18:15 sul campo dell’Heffort Sport Village. A seguire la cerimonia di premiazione e chiusura.

Il torneo è organizzato dall’Asd Capo di Leuca guidata dal presidente Pierluigi Caputo e dal main sponsor Caroli Hotels e conferma anno dopo anno la propria crescita sulla scia del più noto Trofeo Caroli Hotels Under 14, giunto nel 2023 alla sua diciannovesima edizione, che si giocherà dal 16 al 21 febbraio 2023 con trasmissione della finale su Sportitalia (categoria Giovanissimi fascia B). Ancor prima, dal 8 al 12 dicembre spazio al Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile e dal 27 al 30 dicembre all’ Under 17.