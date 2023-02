Il Caroli Under 14 va al Real Casarea che batte il Lecce in rimonta

Il Real Casarea supera il Lecce in finale e si aggiudica il 19° Trofeo Caroli Hotels Under 14, organizzato dall’Asd Capo di Leuca e Caroli Hotels. I campani hanno vinto 3 a 2 dopo i tempi supplementari al termine di una partita vibrante e intensa giocata sul terreno dell' Heffort Sport Village di Parabita. Il Real Casarea era passato in vantaggio con Compagnone ma i giallorossi avevano ribaltato il punteggio con Cancella e Persano su rigore. Sembrava fatta per i salentini ma all'ultimo respiro i campani conquistano e trasformano un penalty ancora con Compagnone Nel secondo tempo supplementare il match viene deciso dalla rete di Zanni. Il Real Casarea e il Lecce avevano eliminato in semifinale rispettivamente Virtus Francavilla e Parma. Novantacinque partite di grande calcio giovanile si sono giocate dal 17 al 20 febbraio su tredici campi di gioco della provincia: Castrignano del Capo, Gallipoli, Poggiardo, Castrignano de’ Greci, Collepasso, Galatone, Galatina, Leverano, Martano, Melpignano, Ruffano, San Donato di Lecce, Parabita (Heffort Sport Village).

Proseguita anche quest’anno la collaborazione con la Provincia di Lecce e l’Unicef e il coinvolgimento dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze (CCRR) dei centri interessati per un progetto ad ampio respiro che unisce sport, solidarietà, promozione del territorio, accoglienza e interscambio culturale. Il network dei Trofei Caroli Hotels, di cui l' Under 14 è il più prestigioso e longevo, è organizzato dal sodalizio guidato dal presidente Pierluigi Caputo. Caroli Hotels, con il patron Attilio Caroli Caputo, è il main sponsor del torneo. La macchina organizzativa è capeggiata da Mario Caputo e Daniele Pisacane. La finale sarà trasmessa in differita domani su Sportitalia. Questo l'elenco dei premi: Premio miglior tifoseria Ristorante Due mari: Virtus Palese; Premio Fair Play Lanza Le Calze: Limite e Capraia; Premio giocatore più giovane del torneo Ristorante Calura Santa Maria di Leuca: Leon Huxley - Wolves; Premio Squadra Rivelazione Devis: Real Casarea; Premio Miglior Allenatore Heffort Sport Village: Antonio Furino con Pasquale Russo - Real Casarea; Premio Stelle del torneo Unicef e Panini: Simone Cosimo Calo' - Virtus Francavilla e Nicolo' Chiono - Juventus; Premio Capocannoniere Memorial "Maurizio Galati": Nicolo' Amalfitano - Atalanta; Premio Miglior Portiere Martinucci Santa Maria di Leuca: Elia Cantarelli - Parma; Premio Miglior Difensore Goleador: Giuseppe Savona - Real Casarea; Premio Miglior Centrocampista Tora Santa Maria di Leuca: Garcia Burgos - Espanyol; Premio Miglior Attaccante Divella: Emanuele Persano - Lecce