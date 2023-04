Torneo Aemme Under 13: vince il Pescara, Juve ko 3-1

Esulta il Pescara e vince il Torneo Aemme categoria 2010-2011, battendo la Juventus in finale con un netto 3-1. Gli abruzzesi, grandi protagonisti dell'ottava edizione della manifestazione ascritta al circuito degli appuntamenti organizzati dal talent scout Antonio Marzio: semifinale tutta biancazzurra da una parte, con la squadra A che ha superato nettamente la B per 3-0. La Juventus, chiusi i tempi regolamentari 0-0 con la Salernitana, aveva vinto 5-4 dopo i tiri dal dischetto. In finale reti dei vincitori con Cipollone, Maio e Giancristofaro. Per i bianconeri a segno Alberto Samà. Il capitano del Pescara Matteo Cipollone è stato il miglior giocatore del torneo.