Juniores Cup: martedì si comincia

ROMA - Pronta allo start la settima edizione della Juniores Cup, in programma dal 15 al 20 maggio, é il torneo riservato alle selezioni dei migliori under 18 del campionato nazionale di calcio di Serie D. A questa edizione parteciperanno i giocatori nati dal 1 gennaio 2005 in poi compresi massimo tre calciatori classe 2004. La competizione ha raccolto la oltre trentennale eredità del Torneo delle Speranze, poi ribattezzato Torneo Nazionale Giovanile, fino al 2014 quando ha acquisito l'attuale denominazione. A restare immutato invece è lo spirito della kermesse che, sin dal lontano 1982, ha offerto una vetrina privilegiata ai giovani calciatori del massimo campionato dilettantistico italiano. Il Torneo si giocherà sui campi della Versilia in provincia di Lucca, a Seravezza, Pietrasanta e Capezzano Pianore. La finale in programma a Seravezza sarà trasmessa in diretta streaming sul profilo youtube ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti.

TRAMPOLINO DI LANCIO PER IL PROFESSIONISMO - Sono decine e decine i giocatori che hanno partecipato al Torneo delle Speranze poi nominato Torneo Nazionale Giovanile ed ora Juniores Cup. Il giocatore della Sampdoria Tommaso Augello ha partecipato alla competizione con la Rappresentativa Girone B quando vestiva la maglia del Pontisola. Cristian Dell’Orco in D con il Fiorenzuola poi ha spiccato il volo in A con Sassuolo, Empoli, Lecce e Spezia. Giangiacomo Magnani alla Juniores Cup del 2014 ha intrapreso poi un percorso che l’ha portato nella massima serie con Brescia, Sampdoria, Verona e Sassuolo. Il portiere del Catanzaro Andrea Fulignati, protagonista della promozione record in B del club giallorosso, quando difendeva i pali della Sestese in D ha partecipato al Torneo Nazionale Giovanile, prima tappa di un’ascesa che lo ha portato a calcare i campi di A e B con le maglie di Palermo, Trapani, Empoli, Spal e Perugia. In campo nella competizione giovanile della D anche Alessandro Longhi protagonista di una lunga e prestigiosa carriera in A e B con Sassuolo, Triestina, Pisa e Brescia. Daniel Cappelletti con il Cantù San Paolo nel 2009 al TNG poi in B con Cittadella, Padova e Vicenza come Riccardo Idda, tante stagioni nella cadetteria con il Cosenza. Poco più di dieci anni fa Tommaso D’Orazio ha vestito la maglia di una Rappresentativa dei Gironi. Poi per lui solo professionismo in C e tanta B con Ascoli ed ora Cosenza. Lorenzo Laverone ha appena tagliato il traguardo dei 20 anni in Serie B con Sassuolo, Varese, Vicenza, Salernitana, Avellino e Ascoli. Anche lui ha giocato il Torneo dei GironI quando ha iniziato la carriera in D con la Colligiana.

IL REGOLAMENTO - Negli anni anche la formula di svolgimento è mutata, rispettando l'evoluzione dell'attività agonistica e la conformazione della categoria regina della Lega Nazionale Dilettanti. Le selezioni juniores sono in tutto nove, quanti sono gli attuali gironi della Serie D. Come per i raggruppamenti del campionato, le rappresentative vengono composte da giovani calciatori individuati tra le società del girone stesso. Le nove formazioni sono l’espressione delle forze che animano ciascun girone della Serie D. Lo scopo, quindi, è quello di offrire un'occasione di puro confronto tecnico tra i calciatori più giovani e più promettenti del #CampionatodItalia.

LA FORMULA – Tutta la manifestazione è organizzata dal Dipartimento Interregionale in gare uniche da giocarsi su campi neutri. A partire dal 2014 la formula della Juniores Cup prevede una fase eliminatoria con la disputata di tre triangolari determinati per sorteggio con gare di sola andata. Non sono previsti pareggi quindi in caso di equilibrio al fischio finale saranno i rigori a decretare la Rappresentativa vincente. Tre punti per i successi nei tempi regolamentari, uno per il pari e un altro punto per la vittoria ai rigori. Sorteggio previsto anche per individuare la prima squadra che riposa. Passano alla fase finale le prime tre prime classificate di ciascun triangolare più la migliore seconda in assoluto. In caso di parità di punti tra le squadre al primo posto per favorire la spettacolarità dell’evento si prenderà in considerazione la differenza reti generale, il maggior numero di gol segnati e solo dopo l’esito dello scontro diretto. La miglior seconda sarà quella che avrà collezionato più punti, in seconda battuta quella con la differenza reti migliore e in caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione il numero di reti segnate. Le quattro Rappresentative qualificate si affrontano in semifinali, determinate per sorteggio, e finale organizzate in gare uniche. Se al termine dei 90’ persiste la parità saranno i rigori a decretare la Rappresentativa vincente.

TUTTI IN LISTA I CONVOCATI - Il Dipartimento come consuetudine ha previsto che tutti e 20 i calciatori convocati per ogni singola Rappresentativa possano essere inseriti nella lista gara con ben cinque sostituzioni per squadra. Un impegno fattivo per dare la possibilità ad ogni ragazzo di poter calcare il campo e mostrare le proprie qualità.

Calendario e programma

Domani

ore 13.00 arrivo Rappresentative

1^ Giornata - Martedì 16 Maggio

ore 15 Rappresentativa “G” – Rappresentativa “F” (Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza). Riposa Rappresentativa “A”

ore 16.30 Rappresentativa “E” – Rappresentativa “B” (Stadio Comunale “XIX Settembre” – Piazza Giacomo Matteotti – Pietrasanta). Riposa Rappresentativa “I”

ore 18 Rappresentativa “H” – Rappresentativa “D” (Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore). Riposa Rappresentativa “C)

2ª Giornata - Mercoledì 17 Maggio

ore 15 Rappresentativa “I” – (“E” o “B”) Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza

ore 16.30 Rappresentativa “C” – (“H” o “D”) Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore

ore 18.Rappresentativa “A” – (“G” o “F”) Stadio Comunale “XIX Settembre” – Piazza Giacomo Matteotti – Pietrasanta

3ª Giornata - Giovedì 18 Maggio

ore 16 Rappresentativa “C” – (“H” o “D”) Stadio Comunale “XIX Settembre” – Piazza Giacomo Matteotti – Pietrasanta

ore 16 Rappresentativa “A” – (“G” o “F”) Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore

ore 16 Rappresentativa “I” – (“E” o “B”) Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza

Semifinali - Venerdì 19 Maggio

ore 16 1ª Semifinale - Stadio Comunale – Via Le Pianore – Capezzano Pianore

ore 16 2ª Semifinale - Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza

Finale - Sabato 20 Maggio

ore 11 -Campo “Buon riposo” – Via Buon Riposo, 8 – Pozzi di Seravezza