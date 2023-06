Final four scudetto calcio giovanile: il Sud rappresentato solo da Lecce e Juve Stabia

Si avvia alla chiusura la stagione calcistica giovanile 2022/23, tutti i campionati sono entrati nelle fasi decisive per l’assegnazione degli scudetti di categoria, traguardo sognato da ogni ragazzo e da ogni società. Nei campionati Primavera, U17, U16, U15 dedicati ai club di Serie A, Serie B e Serie C è evidente un dominio delle società del Centro Nord Italia, dove gli investimenti dedicati all’attività giovanile sono priorità per le Governance societarie. Strutture, scelte dei tecnici, staff dirigenziali, staff sanitari, organizzazione e metodologie, sono le voci che caratterizzano tali investimenti. I club di Serie A investono fino a 15-18 milioni di euro, i club di Serie B hanno una media di 1 milione di euro e i club di Serie C una media di 350 mila euro, con alcune che sfiorano 1 milione di euro, per provare a creare i nuovi calciatori del domani, ma molto spesso questi investimenti non combaciano con i progetti societari.



Per l’assegnazione degli scudetti di categoria, il Sud, da sempre culla di talenti e laboratorio di tanti ragazzi che hanno raggiunto il calcio professionistico, è rappresentato solo dal Lecce in corsa per lo scudetto Primavera e dalla sorprendente Juve Stabia in corsa per lo scudetto U15 di Serie C. Entrambe rappresentano la parte bassa dello stivale, ma sono realtà decisamente diverse. La Primavera del Lecce, dopo aver vinto il girone all’italiana, che è pronta ad attendere in semifinale o il Sassuolo o la Juventus, annovera tanti ragazzi stranieri, nella rosa se ne contano 18, sapientemente scelti dalla società salentina, selezionati in tante nazioni europee e africane.Discorso totalmente diverso nell’altra rappresentante del Sud Italia, la Juve Stabia, che annovera nelle rose delle proprie squadre giovanili solo ragazzi della regione Campania. Tanti sacrifici, umiltà, appartenenza , competenza e unità di vedute, sono la base del lavoro dei tecnici e dirigenti della Juve Stabia, che affronterà nella semifinale scudetto U15 di Serie C, la Feralpi Saló, fresca di promozione in Serie B. Dopo aver eliminato Siena e Virtus Entella, sicuramente i ragazzi di Castellammare proveranno a coronare il loro sogno.