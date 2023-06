Calcio giovanile, Fiorentina-Roma finale under 16 serie A e B

Con il ritorno delle semifinali di Under 16 e Under 15 Serie A e B , si conoscono altre due finali maschili di calcio giovanile. A giocarsi il tricolore saranno Fiorentina e Roma tra i 2007 (appuntamento lunedì 26 giugno allo stadio 'Riviera delle Palme' di San Benedetto del Tronto) ed Empoli e Inter tra i 2008 (si gioca sabato 24 allo stadio Recchioni di Fermo).

Under 17 A e B, mercoledì le semifinali

Mercoledì 21 sono invece in programma le semifinali Under 17 A e B: al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, alle 17, Roma-Milan, mentre alle 20.30 ad Ancona c'è Inter-Fiorentina, tutto in diretta su Dazn, come la finale di venerdì 23 allo stadio del Conero. La Roma campione d'Italia in carica nell'Under 16 con i 2006 avrà la possibilità di giocarsi un altro scudetto con i 2007. Di fronte, lunedì 26 a San Benedetto del Tronto, ci sarà la Fiorentina di Marco Capparella.