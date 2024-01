Viareggio Cup: la Rappresentativa di Serie D nel girone 6

ROMA - Prende forma la 74ª edizione della Viareggio Cup, manifestazione che quest’anno torna nella sua storica collocazione in occasione del Carnevale. Questa mattina si è infatti svolto il sorteggio per la composizione dei gironi del torneo al quale la Rappresentativa Serie D parteciperà per la diciassettesima volta nella sua storia. Ventiquattro invece le squadre partecipanti, di cui nove italiane e quindici straniere, della categoria Under 18 divise in sei gironi da quattro (gruppo A: 1-2-3; gruppo B: 4-5-6). Accederanno agli ottavi le prime due di ciascun raggruppamento più le due migliori terze di ciascun gruppo. La gara inaugurale (preceduta dalla lettura del giuramento d’apertura) e la finalissima si disputeranno allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago.