Torneo Città di Cava de’ Tirreni: la LND con le Rappresentative Under 15 e Under 17

ROMA - Al via la prossima settimana la 33ª edizione del Torneo Internazionale Cava de’ Tirreni, storica manifestazione legata alla città metelliana alla quale parteciperanno anche le Rappresentative Under 15 e Under 17 della LND. Oltre a confermare la selezione in corsa nel trofeo Giovanissimi (due finali e una semifinale in quattro edizioni disputate), la Lega Dilettanti si affaccerà per la prima volta alla competizione Allievi con i ragazzi di mister Roberto Chiti, freschi vincitori della Lazio Cup (successo ai rigori contro la Salernitana il 19 maggio scorso). Entrambe le rappresentative raggiungeranno nella sede del raduno a Cava de’ Tirreni, in attesa di debuttare martedì 4 giugno nella prima gara dei rispettivi gironi. La gara inaugurale del Torneo vedrà proprio la Rappresentativa Under 17 LND affrontare il Napoli (ore 18.30, diretta streaming di tutte le gare delle rappresentative sul canale YouTube Lnd allo stadio “Simonetta Lamberti”, dove seguirà in serata la cerimonia di apertura con la passerella delle squadre partecipanti, momenti di spettacolo e la lettura del giuramento affidata al testimonial Magnus Troest, difensore centrale della Cavese neopromossa in Serie C.