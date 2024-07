Scopigno Cup, presentata la 32ª edizione

Questa mattina, presso la sede di Roma del Parlamento Europeo, nella Sala delle Bandiere è stata presentata la 32ª edizione della Scopigno Cup - World Football Tournament. Il torneo internazionale riservato alla categoria Under 17 è in programma dal 19 al 22 agosto dislocato tra i comuni di Rieti, Terni, L`Aquila, Cittareale, Poggio Bustone (paese natale di Lucio Battisti), e Napoli dove le 12 squadre si contenderanno l`edizione 2024. Tra le compagini presenti gli ucraini della Dinamo Kiev, mentre le squadre italiane sono rappresentate da Lazio, Roma, Fiorentina, Ternana, Atalanta, Cagliari, Juve Stabia, Benevento, Salernitana, L`Aquila 1927 e il FC Rieti 1936. Le due squadre capitoline apriranno l`edizione attuale con la partita inaugurale in programma il 19 agosto alle ore 15:30 allo stadio Manlio Scopigno di Rieti, trasmessa in diretta su Rai Sport. In contemporanea saranno impegnate anche le ragazze della Lazio Women chenella Scopigno Cup riservata alle squadre femminili. Le biancocelesti cercheranno la riconferma dopo aver vinto il trofeo nella passata edizione.