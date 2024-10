Lazio, Roma, Juve, Toro e Lecce al IX torneo "Caroli Under 13"

Si è aperta la stagione sportiva 2024-2025 dei Trofei Caroli Hotels. E' partito il 30 ottobre e finirà il 3 novembre il 9° Trofeo Caroli Hotels Under 13, torneo di Calcio Giovanile riservato alla Categoria Esordienti misti (giocatori nati nel 2012-2013). Si giocherà sui campi comunali di San Donato di Lecce, Taviano, Collepasso, Gallipoli e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita e Centro Europa Sport Nardò.

Trentadue le formazioni partecipanti suddivise in otto gironi da quattro squadre ciascuno:

A) Roma, Taras Taranto, Foxes Albanova, Fabrizio Miccoli; B) Torino, Grifone Calcio, Ragazzi Sprint, Football Taviano; C) Bologna, Tor Tre Teste, Giovani Cryos, Città di Gallipoli; D) Juventus, Virtus Francavilla, Dabliu, Academy Andria; E) Lazio, Casarano, Levante Azzurro, Diavoli Rossi; F) Sassuolo, Real Casarea, Vjs Velletri, Soccer Dream; G) Lecce, Lodigiani, Etra Barletta, Capo di Leuca; H) Rimini, Vigor Perconti, Jonia Calcio, Virtus Taranto.

Tutte le squadre si qualificano ai sedicesimi di finale in base alla posizione di classifica. A seguire, si disputeranno, ottavi, quarti di finale e semifinali. La finale è prevista domenica 3 novembre alle 9:45 allo stadio “Antonio Bianco” di Gallipoli dove a seguire si terrà la cerimonia di premiazione e chiusura.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta il 30 ottobre al Cine Teatro Italia di Gallipoli. Tra gli ospiti presenti Sebastiano Posillipo e Andrea Lucente: il primo presidente 73enne della Soccer Stornata, formazione foggiana che milita nel campionato di Promozione, il secondo nipote 17enne che milita nella squadra del nonno. Oltre che essere, appunto, nonno e nipote, sono anche compagni di squadra e si sono ritrovati, insieme, in campo, in occasione di una gara della Coppa Puglia. Posillipo, infatti, continua ancora a giocare.

Il torneo è organizzato dall’Asd Capo di Leuca e dal main sponsor Caroli Hotels, con il supporto della Regione Puglia, Assessorato allo Sport per Tutti.

L’Asd Capo di Leuca aderisce alla campagna “Allénati contro la violenza” attraverso un protocollo di intersa con Mediahospes Cooperativa Sociale rete dei Centri Antiviolenza SANFRA, presenti nelle province di Lecce e Bari, per diffondere e promuovere la cultura del rispetto tra i sessi e promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale e contrastare e prevenire ogni forma di violenza, in particolare la violenza di genere.