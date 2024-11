Marchisio jr in gol, la Juve batte la Lazio e vince il IX "Caroli Under 13"

La Juventus vince la nona edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 13. I bianconeri superano, al termine di un match interessante e combattuto disputato allo stadio "Antonio Bianco" di Gallipoli, i pari età della Lazio. Juve avanti con la rete di Leonardo Marchisio, figlio d'arte, secondogenito di Claudio, dopo otto minuti e raddoppio meritato con Chianese al 19'. Neppure il tempo di festeggiare e i capitolini accorciano le distanze con Conti (20'). Nella ripresa, i biancazzurri sfiorano il pari ma la Juve sfrutta le ripartenze e chiude il match al 18' con Dwono. La Juventus, giunta seconda nel proprio girone, aveva poi eliminato nell'ordine Giovani Cryos, Torino, Real Casarea e Virtus Francavilla. I biancazzurri si erano invece sbarazzati nella fase ad eliminazione diretta di Vjs Velletri, Rimini, Foxes Albanova e Bologna. Questi gli altri premi consegnati: Premio Talento del Futuro (5): Harry Ekhoriyayi (Bologna); Alessio Caggiano (Torino); Biagio Cimini (Real Casarea); Leonardo Marchisio (Juventus); Alessandro Mancini (Lazio); Premio miglior attaccante: Thomas Bevilacqua (Virtus Francavilla); Premio Miglior Difensore; Nicola Masino (Levante Azzurro); Premio Miglior centrocampista: Diego Di Giacomo (Foxes Albanova); Premio squadra rivelazione: Foxes Albanova.

Il torneo si è giocato alla sui campi Comunali di San Donato di Lecce, Taviano, Collepasso e Gallipoli e nelle strutture private Heffort Sport Village di Parabita e Centro Europa Sport di Nardò. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca in collaborazione con il noto gruppo alberghiero. Prossimi appuntamenti dal 5 all' 8 dicembre con l'Under 15 Femminile e dal 27 febbraio al 4 marzo 2025 con il 21' Trofeo Caroli Hotels Under 14.