Bonucci, rito d'iniziazione con l'Italia under-20: "Per me inizia una nuova vita"

"Sono Leonardo Bonucci. Per me è un piacere, un onore essere qui". Così l'ex difensore, entrato a far parte dello staff del ct Bernardo Corradi con l'Italia u-20 , ha iniziato il proprio discorso scalzo, in piedi su una sedia, davanti alla squadra. Un rito d'iniziazione al quale non è scampato neanche Bonucci, che così ha intonato le note di "Guasto d'amore", la canzone che l'autore, Bresh ha dedicato al Genoa .

"Un onore per me essere qui. Inizia una nuova vita"

"Al di là di quanto fatto da calciatore, per me inizia una nuova vita. Ringrazio il mister e voi per l'opportunità. Essere qui significa crescere, migliorare. La cosa più bella che potessi chiedere in questo inizio percorso, essere in mezzo ai giovani, a uno staff che mi fa divertire e che mi ha accolto. Quindi vi dedico questa canzone...". Una prestazione canora che ha scatenato i commenti di alcuni ex compagni, come Kulusevski, che su Instagram ha commentato: "Bravo mr", o Perin: "Voto 10: Esecuzione, atteggiamento, scelta musicale".