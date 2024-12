Roma, Lazio, Inter e Juve al Caroli Under 15 Women Edition

Dopo la sfida lanciata nel 2017, il network dei Trofei Caroli Hotels ha contribuito e creduto nel percorso di crescita del movimento legato al Calcio Femminile recependo così il segnale della Figc. Dal 5 al 8 dicembre, infatti, si disputerà la settima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women Edition, (9 vs 9). Venti le rappresentative giovanili partecipanti raggruppate in un girone unico le cui prime otto classificate si qualificheranno ai quarti di finale: Roma, Inter, Juventus, Lazio, Sampdoria, Lecce Women, Ternana, Genoa, Bologna, Parma, Atalanta, Pink Bari, Giovani Cryos, Torino, Nitor Brindisi, BS Soccer Team Fasano, Soccer Dream, Calcio in Rosa Sannicandro, Jonia Calcio, Wonderful Bari. Si giocherà sui campi comunali di Taviano e Gallipoli e nelle strutture private Centro Europa Sport di Nardò ed Heffort Sport Village di Parabita. Saranno presenti due tecnici federali del Club Italia.