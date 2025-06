De Rossi, che emozione: l'Ostiamare vince il suo primo scudetto juniores. La reazione in tribuna

SESTO FIORENTINO - Davanti agli occhi del patron Daniele De Rossi nello stadio “Torrini” di Sesto Fiorentino l’Ostiamare ha battuto per 3-1 il Fiorenzuola conquistando lo Scudetto Under 19 Serie D 2024-25. Laziali in vantaggio al 12’ con un colpo di testa del capitano Matteo Pettrich all’ottavo centro stagionale. L’Ostiamare ha chiuso in vantaggio il primo tempo ma il Fiorenzuola non ha demeritato. Pronti via e nella ripresa l’Ostiamare ha piazzato il secondo colpo con una bella azione personale di Pizzonia che ha saltato un uomo ed entrato in area, ha servito a Menichelli la palla del 2-0. Il Fiorenzuola ha reagito sfiorando più volte la rete che avrebbe riaperto la gara mostrando però il fianco al contropiede dei lidensi che al 34’ su rigore hanno centrato il tris con Marrali. La determinazione dei rossi è stata premiata al 43’st con il gol di Corsi. Troppo tardi. L’Ostiamare si laurea Campione d’Italia.