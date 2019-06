Jorginho: "Sarri alla Juve? Tradimento per i tifosi del Napoli"

FIRENZE - "Un tradimento per i napoletani il passaggio di Sarri alla Juventus? Lo so, è normale che sia così. Il napoletano aveva ed ha mister Sarri nel cuore. Sappiamo come è il popolo napoletano, molto caloroso, ti da' tutto, e quindi per loro sicuramente potrebbe essere un tradimento, perché loro sono fatti così. Però vediamo quello che succederà, non lo sappiamo". Lo ha detto il centrocampista azzurro e del Chelsea Jorginho parlando da Coverciano, sede dove la Nazionale guidata da Roberto Mancini sta preparando la sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni ai prossimi europei del 2020. "Credo che dispiacerebbe a tutti" se Sarri andasse via dal Chelsea "sia per il lavoro che ha svolto che è stato sicuramente positivo, al di là di tutte le critiche, sia perché siamo riusciti ad arrivare terzi in campionato, in finale di Carabao cup, e a vincere l'Europa League - ha aggiunto l'ex centrocampista del Napoli - Credo che Sarri sia cresciuto molto ed abbia imparato molto in Premier, non soltanto per averci allenato ma anche per essere arrivato in una grandissima squadra, una delle più grandi al mondo. Aver lavorato con giocatori di un certo tipo lo ha aiutato a cresce nel suo modo di vedere e di allenare".

"La partita di sabato prossimo sarà difficile. Loro sono una squadra di palleggiatori, che hanno avuto sempre il possesso palla a proprio favore nelle ultime partite". Contro la Grecia "dovremmo correre però andremo sicuramente lì per cercare di vincere. Sarà una partita importante, come lo sono tutte, però credo che ottenere una vittoria fuori casa sarebbe una cosa bella ed importante per noi". Lo ha detto il centrocampista azzurro Jorginho parlando da Coverciano, sede dove la Nazionale guidata da Roberto Mancini sta preparando la sfida contro la Grecia, valida per le qualificazioni ai prossimi Europei del 2020. (in collaborazione Italpress)

