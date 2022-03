Uefa, biglietti in vendita per la finalissima Italia-Argentina di Wembley

NYON (Svizzera) - I campioni d'Europa contro i campioni del Sudamerica, in un tempio del calcio. Sarà Wembley infatti a ospitare Italia-Argentina, ovvero la vincitrice di Euro2020 contro quella della Coppa America Conmebol 2021, l'1 giugno del 2022. La Uefa oggi ha reso noto che i biglietti saranno in vendita sul sito internet della Confederazione del calcio europeo a partire dalle 14:00 di giovedì 24. "Ventinove anni dopo la sua ultima edizione, il rilancio di questo leggendario appuntamento calcistico è il risultato della lunga collaborazione tra Uefa e Conmebol e servirà da catalizzatore per lo sviluppo del calcio a livello globale - unendo paesi, continenti e culture, dimostrando anche ai tifosi di tutto il mondo che il calcio può essere una forza positiva in tempi difficili", sottolinea una nota ufficiale la Uefa, nella quale si ricorda anche che nel 1993 il titolo lo vinse l'Argentina di Maradona battendo ai calci di rigore la Danimarca. Nel 1985 vinse invece la Francia, che riuscì a trionfare sull'Uruguay nell'edizione inaugurale. La Uefa ha inoltre fatto sapere che la capienza sarà di 86.000 spettatori e che "i biglietti saranno venduti in base all'ordine d'arrivo delle richieste". Il prezzo dei biglietti è compreso tra 25 e 55 sterline, ma ci sarà anche il "Ticket+, un posto di categoria 1 con accesso al Wembley Club, una lounge premium, una bevanda in omaggio e l'accesso al bar a pagamento e ai servizi di ristorazione".