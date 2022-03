Jorginho distrutto, le lacrime nello spogliatoio e il pensiero per quei rigori falliti

Difficile anche da credere. I campioni d'Europa sono fuori dal Mondiale. Per la seconda edizione consecutiva. E Giorgio Chiellini, che a luglio a Wembley aveva alzato la coppa con le lacrime agli occhi dalla gioia, stavolta è il primo a presentarsi davanti alle telecamere per spiegare il fallimento. Come aveva fatto Gigi Buffon a San Siro dopo il ko contro la Svezia. «Una sconfitta così è difficile da spiegare - ha ammesso il difensore, alla presenza numero 115 in azzurro - e adesso c'è grande delusione. Abbiamo fatto una buona partita e ci è mancato solo il gol. Non siamo stati presuntuosi e non abbiamo sottovalutato l'avversario: dietro non abbiamo rischiato niente e la gara l'abbiamo sempre fatta noi. Peccato ci sia mancato lo spunto. Da settembre a oggi abbiamo commesso degli errori e li abbiamo pagati prima nel girone e poi in questi spareggi. Io resto comunque orgoglioso della squadra».