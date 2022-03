"Forse cercavi Svizzera": lo striscione per sfottere l'Italia

LONDRA - L'eliminazione dell'Italia dal Mondiale per la seconda volta di fila e per giunta da campioni d'Europa in carica ha fatto rumore in tutto il mondo, scatenando l'ironia del web e dei social. Gli sfottò però non si sono fermati soltanto alla Rete e dalla gara amichevole tra Inghilterra e Svizzera giocata a Wembley, proprio nello stadio del trionfo estivo azzurro, è arrivata un'altra presa in giro: un tifoso svizzero ha esposto uno striscione sul quale c'era disegnata la schermata di Google e la barra di ricerca con la scritta "Italy World Cup Qatar 2022". E sotto il motore di ricerca che suggeriva: "Forse cercavi Svizzera", visto che l'Italia non è al Mondiale.