Mancini ha deciso, resta ct dell'Italia al 99.9%

Oggi, novanta ore dopo il disastro macedone, Roberto Mancini parlerà. Lo farà a Coverciano, da remoto, prima di partire per Konya. Ma avremo comunque concretamente modo di capire meglio a che punto sia arrivato il suo percorso di autocoscienza e di maturazione circa il primo dubbio da risolvere per la ripartenza azzurra: la sua permanenza o meno alla guida della Nazionale. Data ormai al 99,9%. Giorni di pressing, di attestati di stima, di affiancamento da parte della Federazione, col presidente Gravina in testa, al suo fianco da sabato, deciso a confermargli la fiducia per il prossimo quadriennio, hanno prodotto dei risultati, filtrati dal centro tecnico blindato. Mancini viene dato in ripresa, moralmente, condizione necessaria per prendere una decisione netta, convinta. Annunciarla oggi potrebbe essere un’opzione di chiarezza, quella mai mancata alla Federcalcio sul tema. Vedremo. Intanto presidente e ct hanno convenuto che le condizioni di agibilità della Nazionale debbono essere migliorate di qui al 2026. Una questione di riforme che attiene al piano politico con riverberi su quello tecnico. Il punto però, adesso, è dirsi pronto a continuare.