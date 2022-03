Chiellini, l'ultimo gesto in campo con l'Italia prima della sostituzione

Negli occhi ancora il trionfo di Wembley, l'avventura di Giorgio Chiellini con la maglia della Nazionale è ormai quasi giunta al termine. Dopo 18 anni e al netto delle sue condizioni fisiche, il capitano azzurro dovrebbe dire addio alla maglia azzurra proprio a Londra, là dove quasi un anno prima si era laureato campione d'Europa. Il primo giugno gli azzurri sono attesi dalla Finalissima contro l'Argentina campione di Sudamerica. Purtroppo, come avvenuto in precedenza anche per Gigi Buffon, la chiusura della sua lunga permanenza azzurra, che con la presenza contro la Turchia ha toccato quota 116 (con 8 gol), accanto a Pirlo, coincide con una drammatica caduta premondiale.