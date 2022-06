Chiellini tra futuro e ringraziamenti: "Los Angeles? Non ho deciso. Mazzarri un maestro"

Come Gigi Buffon , Giorgio Chiellini ha detto addio alla maglia della Nazionale in una partita contro l’ Argentina , giocata in Inghilterra e persa dagli Azzurri. Il portierone accadde nel marzo 2018 a Manchester (0-2 in amichevole), mentre il difensore livornese non è riuscito ad evitare nei 45 minuti disputati il tracollo nella Finalissima tra campioni d’Europa e del Sud America.

Finalissima, Chiellini si inchina a Messi: "Argentina fortissima"

Gigi e Giorgio, compagni di tante gare alla Juventus e con l’Italia e simboli degli ultimi due trionfi, il Mondiale 2006 e Euro 2020. Eppure, Chiellini dice addio alla maglia azzurra con il rimpianto di non aver partecipato agli ultimi due Mondiali e le delusioni delle eliminazioni subite ad opera di Svezia e Macedonia del Nord. Intervistato al termine della gara di Wembley il capitano uscente della nazionale ha reso onore a Messi e compagni: "Abbiamo commesso tanti errori, ma sono più forti di noi, c’è poco da dire. Vengono da una serie di risultati che sembra quella nostra di un anno fa, hanno fiducia e sono una squadra. Noi dobbiamo ripartire e accettare che ci sarà da soffrire, incassare le batoste che si prenderanno e serviranno per crescere”.

Chiellini, futuro in Mls? "Prima le vacanze..."

Da oggi quindi Giorgione sarà solo un tifoso dell’amata maglia azzurra, ma dopo le due feste per le ultime con la Juve e con l’Italia, per quella d’addio al calcio c’è tempo. Ad aspettarlo c’è il Los Angeles FC, ma in attesa della firma Chiellini prende tempo…: "Vediamo, non lo so... Di sicuro torno a Torino e poi passo a Livorno a metà mese, devo farmi delle vacanze. Poi deciderò nelle prossime settimane".

"Mazzarri è stato un maestro"

Le ultime parole sono per un ringraziamento speciale ad un allenatore che prima di diventare fiero avversario di Chiellini tra Napoli, Inter e Torino lanciò il giovane Giorgio a Livorno. Walter Mazzarri ha voluto dedicare un videomessaggio al proprio ex allievo, iniziativa particolarmente apprezzata dal difensore: "Per me Mazzarri è stato un allenatore fondamentale, il primo con cui ho lavorato sulle marcature preventive. Era il 2003 e su questi concetti era all'avanguardia, con lui ho iniziato la trasformazione da terzino offensivo che sbagliava tanti cross a marcatore rude, ma corretto. Lo ringrazio, rimarrà nel mio cuore come un grande maestro".