Un'Italia tutta nuova contro la Germania: test da brividi

INVIATO A FIRENZE - Vasco al Visarno fiorentino, ieri notte, che va sempre al massimo e a tutti fa bene al cuore sapere che ce la fa ancora a spingere a tutta. Liga stasera al Campovolo di Reggio che non ha certo perso ancora le parole, tanto che lo potremmo quasi ascoltare dal Dall’Ara. Con loro una moltitudine che canta a una voce, in questa calda primavera italiana di concertoni.

L’estate scorsa, ricordate? I cori erano tutti azzurri. Ora sembra arrivato solo il tempo delle stecche per l’Italia campione d’Europa. Dopo la sciampata con l’Argentina, in partita secca, ecco la più classica delle sfide nazionali, quella con i nemici amatissimi della Germania, a Bologna oggi e a Mönchengladbach il 14 pv, che promette una notte nibelungica per i nostri eroi londinesi. Inizia così, col botto, questa dieci giorni di Mancini & C. in tour, per le piazze della Nations League, mai così elevata a potenza, dato che ci aspettano anche Ungheria (a Cesena) e soprattutto l’Inghilterra (a Wolverhampton).

Il ct ha passato un paio di giorni a rimuginare su quanto accaduto mercoledì a Wembley e quella idea in formazione per lanciare un nuovo ciclo, magari inserendo gradatamente forze fresche, ha preso ancora più corpo, dopo aver registrato il tracciato piatto delle energie espresse dal suo gruppo storico. E allora meglio cercare forze residue dove ancora è possibile trovarle: «Il momento è ora, anche se per mettere a posto le cose dovremo aspettare forse la prossima primavera, quando partiranno le qualificazioni europee».

Non era mai stato così realista, Mancini, in questo ultimo anno. E del resto non potrebbe essere altrimenti, visto il contesto e gli ultimi risultati. In questo quadro ieri si è aggiunto un caso che la dice lunga su come, nel breve volgere di un tempo, sia cambiata la percezione di questa Nazionale, anche al proprio interno. Due sere fa, mentre il ct era impegnato a parlare con i suoi calciatori, in particolare con la lunga lista dei partenti, da lui liberati perché completamente svuotati, se non infortunati (Verratti e Jorginho su tutti, simboli tecnico tattici del suo primo glorioso quadriennio votato al palleggio di qualità), gli si sono presentati, dopo l’allenamento, Zaccagni e Lazzari, manifestando la volontà di lasciare Coverciano, per non meglio precisati problemi fisici.

Ieri, in conferenza stampa, il ct non ha fatto finta, facendo capire che alla base di questa scelta c’erano state di certo valutazioni e pressioni di varia natura ma non questioni fisiche. Versione confermata ufficiosamente anche da altre autorevoli fonti dello staff. Al netto del fatto che difficilmente dovremmo rivedere i due laziali convocati, ci siamo dilungati su questo particolare che dà il senso della disillusione, neanche tanto strisciante, anche dentro la nostra fabbrica dei sogni azzurri.