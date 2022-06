Diretta Italia-Inghilterra U19 ore 17: probabili formazioni e come vederla in tv e in streaming

SENEC (Slovacchia) - Ad un anno di distanza dal trionfo di Wembley della Nazionale di Mancini, l'europeo Under 19 ripropone il match, questa volta in semifinale, tra Italia e Inghilterra. Gli azzurrini di Nunziata , dopo aver chiuso il proprio girone alle spalle della Francia, sono chiamati alla super sfida contro i giovani inglesi di Foster che non hanno mai perso nel cammino di questa competizione incassando solamente una rete. L'Under 19 azzurra riparte dalla certezza di partecipare al prossimo mondiale U20, ma non vuole perdere l'occasione di potersi giocare il titolo continentale e sarà pronta a dare battaglia con il tecnico italiano che avverte: "Avremo di fronte una squadra ostica, di grande capacità fisica e tecnica, con un gioco tatticamente ordinato. Ma anche noi siamo forti e domani faremo valere le nostre qualità".

Come vedere Italia-Inghilterra U19 in tv e in streaming

Italia-Inghilterra U19, semifinale del campionato europeo di categoria, è in programma alle ore 17.00 a Senec, in Slovacchia, e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Italia-Inghilterra: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches, Mulazzi, Ghirardi, Coppola, Giovane; Casadei, Faticanti, Fabian; Miretti, Nasti, Ambrosino. Ct: Nunziata.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Cox, Norton-Cuffy, Edwards, Quansah, Doyle; Irogebunam, Chukwuemeka; Devine, Ramsey, Scott; Scarlett. Ct: Foster

ARBITRO: Kikacheishvili (Geo)