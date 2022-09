Italia, Tonali si ferma: salta Inghilterra e Ungheria

L'Italia si prepara per la sfida di Nations League contro l'Inghilterra, in programma domani sera a San Siro, con una seduta mattutina a Coverciano per gli azzurri. Tra le brutte notizie per la Nazionale c'è però il ritorno a casa di Sandro Tonali, reduce da un affaticamento muscolare e che non si è allenato sul terreno di gioco insieme al resto dei suoi compagni. Il ct Roberto Mancini ha dunque deciso di rimandarlo a casa: "In questi giorni non si è mai allenato con il gruppo, non può giocare nè domani a Milano nè martedì a Budapest". Prima dell'allenamento, Mancini ha chiesto di fare un applauso per Davide Frattesi che proprio oggi compie 23 anni.