Diretta Italia-Inghilterra ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming

MILANO - San Siro accoglie la Nazionale italiana contro l'Inghilterra nel match-replay della finale degli Europei di Wembley e dell'ultimo confronto in Nations League finito 0-0. Si riparte proprio dalla Nations e dalla necessità dell'Italia di salvare faccia e onore per rimanere in Lega A, evitando la retrocessione. Senza il Mondiale, quelle contro Inghilterra e Ungheria (26/9) sono le uniche sfide stagionali che contano per gli azzurri, a differenza degli inglesi che si preparano in vista del Qatar. L'Italia è a 5 punti in classifica dietro all'Ungheria a 7 e alla Germania a 6 (Inghilterra a 2), tra mille difficoltà - vedi i tanti infortunati - Mancini cerca la vittoria per mettersi al riparo e centrare il riscatto nazionale.