Italia, Cristante lascia il ritiro e si opera. Arriva Pinamonti

COVERCIANO - Mentre le altre nazionali partono direzione Qatar per giocarsi il Mondiale 2022, l'Italia comincia oggi (lunedì) il raduno a Coverciano per dare un senso alle amichevoli contro Albania (16 novembre) e Austria (20 novembre). Mancini ha dovuto fare i conti con le ultime defezioni di Toloi ed Emerson e ha aggiunto nella lista dei convocati l'attaccante del Sassuolo Pinamonti .

Cristante si opera

Lasciano invece il ritiro, e non verranno sostituiti, Davide Frattesi, Gianluca Scamacca e Bryan Cristante, indisponibili. Il centrocampista della Roma dovrà operarsi nei prossimi giorni alla mano sinistra per un trauma rimediato alla fine di Roma-Napoli. Il problema è stato rimandato, il giocatore ha utilizzato nelle partite successive un tutore per non fermarsi, ma la contusione ossea allo scafoide è peggiorata, come evidenziato dalla risonanza dei giorni scorsi, e ora dovrà sottoporsi a intervento chirurgico.

I convocati dell'Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Empoli).

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Pasquale Mazzocchi (Salernitana), Fabiano Parisi (Empoli), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Nicolò Fagioli (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Matteo Pessina (Monza), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Andrea Pinamonti (Sassuolo), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Nicolò Zaniolo (Roma).