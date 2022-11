Fagioli lascia il ritiro dell'Italia per un risentimento

Dopo la convocazione e l'esordio con l'Albania, non ci sarà subito una seconda partita con la Nazionale italiana per Nicolò Fagioli. Il centrocampista della Juve ha dovuto lasciare il ritiro di Coverciano, infatti, per un risentimento al piede destro e dunque non parteciperà all'amichevole contro l'Austria, prevista per domenica 20 novembre.