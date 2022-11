Italia U19 show: 7-2 all'Ungheria. Anche Missori della Roma in gol

PISA - Lo stage dell'Italia Under 19 si chiude nel migliore dei modi, con la vittoria larghissima per 7-2 contro l'Ungheria. Il ct Alberto Bollini può essere soddisfatto: "Chiudiamo un ottimo stage dal punto di vista disciplinare e dell'armonia. Cerchiamo ragazzi che abbiano l'orgoglio di vestire la maglia azzurra, e questo gruppo ne ha. Complessivamente, nei 180 minuti, abbiamo espresso un buon calcio, vincendo le due partite più per nostri meriti che per demeriti dell'Ungheria", le parole pubblicate sul sito della Figc. Dopo il 3-0 di mercoledì a Coverciano sempre contro l'Ungheria, la seconda amichevole si apre con il gol di Vignato, poi vanno a segno Raimondo, Mancini (doppietta), D'Andrea, Missori (terzino della Roma Primavera, convocato due volte in prima squadra senza esordire) più un’autorete.