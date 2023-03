Nazionale Under 17, i convocati di Corradi per la seconda fase di qualificazione agli Europei

Al termine del raduno svolto al Centro Giulio Onesti di Roma , il ct Bernardo Corradi ha diramato la lista degli azzurrini convocarti nella Nazionale Under 17 che , nel gruppo 6 della fase élite, affronterà la Repubblica d’Irlanda, i padroni di casa del Cipro e l'Ucraina . L’ obiettivo da inseguire è uno dei due posti disponibili per l’accesso alle fasi finali della rassegna continentale in programma a Budapest dal 17 maggio al 2 giugno.

Le parole del mister

Mister Corradi vuole tenere alta la guardia dei suoi, dichiarando i punti di forza delle avversarie e ammettendo: "Sono tre squadre dal gioco prevalentemente ‘fisico’, di buon livello tecnico, Cipro forse un gradino sotto. Ma questo non vuol dire nulla: le partite le devi sempre giocare, considerando che c’è sempre un grado di imprevedibilità nel gioco, dato anche dall’agonismo messo in campo che a livello giovanile, in particolare, spesso fa la differenza. Anzi, questo tipo di partite, a volte, presentano difficoltà maggiori perché con squadre più blasonate la soglia di attenzione rimane sempre alta. Quello che i giovani calciatori devono imparare è che anche se un impegno, sulla carta, può sembrare meno difficoltoso di altri, va comunque preparato al meglio, sia sotto il profilo tecnico che motivazionale, mantenendo sempre la giusta concentrazione in campo perché poi, se le cose non vanno come si credeva, diventa più difficile riprendere in corsa una gara”.