Italia, i convocati di Mancini per Inghilterra e Malta: prima chiamata per Retegui

Roberto Mancini ha convocato 30 giocatori per il doppio impegno contro l'Inghilterra (giovedì 23 marzo allo stadio Diego Armando Maradona) e Malta (al Ta’ Qali Stadium, domenica 26 marzo ). Prima convocazione per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, per il difensore del Torino Alessandro Buongiorno e per l’attaccante del Club Atletico Tigre Mateo Retegui. Torna tra i convocati Alessio Romagnoli. Gli azzurri si raduneranno domenica 19 marzo al Centro Tecnico Federale di Coverciano.