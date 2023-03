Diretta Nazionale: segui LIVE la vigilia di Italia-Inghilterra

ROMA - Allenamento al mattino e ultime prove anti-Inghilterra per l'Italia di Roberto Mancini, che domani (giovedì 23 marzo) allo stadio Maradona di Napoli sfiderà la nazionale dei Tre Leoni nella prima gara di qualificazione a Euro 2024. Nel pomeriggio trasferimento nel capoluogo campano, con la visita di una delegazione azzurra alla Fondazione Santobono Pausilipon e la classica conferenza stampa della vigilia in programma sia per l'Italia che per l'Inghilterra. Segui in diretta la giornata degli azzurri...